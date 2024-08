População acreana representa só 0,4% dos habitantes no Brasil

Os dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE mostram que entre os Estados, São Paulo concentra 21,6% da população, com 46,0 milhões. Minas Gerais, com 10% (21,3 milhões) e Rio de Janeiro, com 8,1% (17,2 milhões) fecham a lista dos três estados com mais habitantes. “Na outra ponta, cinco Unidades da Federação que têm menos de 1% da população do país, Rondônia (0,8%), Tocantins (0,7%), Acre (0,4%), Amapá (0,4%) e Roraima (0,3%)”, informa o IBGE. O Acre tem 880.631 habitantes.

As Estimativas da População residente nos municípios foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024, e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022. As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as Estimativas da População até a data de referência, em 1º de julho de 2024.