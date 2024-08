Bocalom e Alysson acreditam que propagandas eleitorais farão eleitor notar transformação

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), o candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, estiveram juntos na manhã desta quinta-feira (29), na produtora que faz a campanha da chapa Tião Bocalom e Alysson Bestene, para discutir estratégias para atingir o eleitor durante a propaganda eleitoral, que está autorizada no rádio e na TV a partir desta sexta-feira (30).

Tião Bocalom disse que o início do horário eleitoral deve levar a população a refletir no caminho positivo que sua gestão tem trilhado para Rio Branco. “Tem sido uma eleição gostosa, com muita gente envolvida e estimulada, porque sentiram pelo tempo que já trabalhamos, que o nosso projeto gera emprego, renda, e melhora a vida das pessoas. Com o horário eleitoral as pessoas vão ficar mais estimuladas a discutir a questão politica, em ver que Rio Branco mudou”, afirmou o candidato.

Alysson Bestene destacou as intenções para auxiliar Bocalom na modernização da cidade, numa eventual eleição. “Vamos modernizar a cidade ainda mais, com novo plano diretor com prédios até 40 andares, mais dois elevados em duas rotatórias importantes para dar mobilidade urbana; um na frente do Horto Florestal e outro lá em frente do lago do amor. São muitas propostas que envolvem todas as áreas de atuação para modernizar ainda mais Rio Branco”, disse.