Falha em sistema de GPS cancela voos no maior aeroporto do país, em SP

“Devido à contingência, a companhia também tem registrado atrasos na sua operação no aeroporto. Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas e sendo reacomodados nos próximos voos. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL”, afirmou a companhia, em nota.

A companhia Azul disse que os voos AD4769 (Guarulhos-Cuiabá) e AD4157 (Cuiabá-Guarulhos) precisaram ser cancelados “devido a problemas no sistema de GPS do aeroporto”.



“Os clientes impactados estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia”, afirmou, em nota.



A Latam também informou, em nota, que suas operações no aeroporto de Guarulhos já estavam normalizadas, mas que algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta quinta-feira “devido a questões técnicas do aeroporto, fato totalmente alheio ao controle da Latam”.



Em nota, a concessionária GRU disse que “devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS), que é especifico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentam atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos”.