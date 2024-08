Ifac anuncia matrículas em cursos técnicos no Campus Transacreana

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) divulgou nesta semana abertura do processo de matrícula para os cursos técnicos subsequentes oferecidos pelo Campus Rio Branco Baixada do Sol (Transacreana). O edital tem como objetivo preencher vagas para os cursos de técnico em agropecuária e técnico em zootecnia, com início previsto para o segundo semestre de 2024.

Os cursos oferecidos são gratuitos e presenciais, com as aulas ocorrendo no novo endereço do campus: rodovia AC-90, estrada Transacreana – Km 20, em Rio Branco (AC). Ao final dos cursos, os alunos receberão um diploma com habilitação profissional técnica.

Para se inscrever, os candidatos devem ter concluído o ensino médio até a data da matrícula e apresentar a documentação exigida no edital. As vagas disponíveis são: técnico em agropecuária: 31 vagas, no turno da tarde e técnico em zootecnia: 37 vagas, no turno da tarde.

As matrículas terão início nesta quinta-feira (29). As inscrições serão realizadas na sala do registro escolar do campus, das 8h às 15h. O preenchimento das vagas seguirá a ordem de chegada dos candidatos.