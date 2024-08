Justiça defere candidatura de Leila Galvão à prefeitura de Brasileia

A Justiça Eleitoral deferiu nesta quarta-feira, 28, a candidatura da ex-prefeita e ex-deputada estadual, Leila Galvão, à prefeitura de Brasileia, no Alto Acre.

Contra Leila, que é candidata pelo MDB, havia um pedido de impugnação de sua candidatura feita pelo Ministério Público Eleitoral pelo fato da ex-gestora ter sido sentenciada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) a devolver aos cofres do Município de Brasileia a importância de R$ 30.601,98 pela realização de despesas com diárias sem comprovação de deslocamento e respectiva finalidade pública, no exercício do cargo de prefeita.

O juiz eleitoral, Clovis Lodi, no entanto, afirmou que a documentação foi devidamente conferida e considerada regular e suficiente, não se identificando qualquer vício de formação, deferindo a candidatura de Leila Galvão.