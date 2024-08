Homem é morto a facadas pelo próprio primo em Cruzeiro do Sul

José Thiago da Silva de Oliveira, de 29 anos, foi morto na noite dessa quarta-feira, 28, após ser ferido com uma facada durante uma discussão com um primo, na Estrada da Variante, em Cruzeiro do Sul.

José Thiago e o primo estavam bebendo juntos quando começaram a discussão e o acusado desferiu uma facada no peito da vítima. A arma branca ficou cravada nele. José Thiago ainda conseguiu correr em busca de socorro, entrando na casa de outro primo na mesma comunidade. Sentado, removeu a faca de seu corpo, quando perdeu muito sangue e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada, mas o acusado ainda não foi preso. “Dois primos que estavam se divertindo, bebendo, evoluiu e infelizmente chegou ao homicídio. Informações dos próprios familiares são de que um deles lesionou o próprio primo com uma faca de mesa, e em dado momento viram a vítima correndo com essa faca cravada na altura do seu peito. A guarnição da Polícia Militar fez incursões no local, na tentativa de identificar e capturar o possível agente, no entanto, não logrou êxito”, citou o sargento Adonis, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

Mais um caso

Outro caso de assassinato foi registrado, desta vez, o corpo da vítima ainda não foi encontrado, mas dois dos três acusados já estão presos. Na ocasião, um homem, que não teve o nome divulgado e usava tornozeleira eletrônica, foi sequestrado, torturado e morto por membros de uma facção criminosa e executado. O crime, segundo o delegado Heverton Carvalho, aconteceu na última segunda-feira, no bairro do Remanso.

“Possivelmente foi um acerto de conta. Houve um tribunal do crime ali no qual ele foi julgado e foi sentenciado a morte por aqueles indivíduos que ali participaram daquela situação. Dois foram presos e essa terceira pessoa identificada que não foi presa seria um foragido da justiça. A vítima foi morta com requinte de crueldade nesse acerto de contas“.