Jenilson anda de ônibus e promete acabar com taxa para uso de banheiro no Terminal

O candidato à prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), adotou uma abordagem diferente nesta quinta-feira (29), ao visitar o Terminal Urbano e pegar um ônibus em direção ao bairro Calafate. Durante o trajeto, fez uma parada no terminal de integração próximo a Universidade Federal do Acre (Ufac), onde ouviu reclamações de usuários do transporte público, que descreveram o serviço como “péssimo”.

Jenilson Leite destacou as dificuldades enfrentadas pelos usuários do transporte público e afirmou que pretende melhorar a frota de veículos por meio de uma nova licitação, visando facilitar a vida dos trabalhadores da cidade. “O sacrifício que estamos vendo as pessoas passarem com ônibus lotado não é fácil”, destacou.

Durante sua passagem pelo Terminal Urbano, onde milhares de pessoas circulam diariamente, Leite se deparou com outra situação problemática: a cobrança para uso dos banheiros no local. O candidato garantiu que, se eleito, irá acabar com essa taxa.

“Estamos aqui no Terminal Urbano de Rio Branco, um lugar por onde passam milhares de pessoas todos os dias. É algo que realmente chama a atenção é o fato de que, para usar o banheiro precário que temos aqui, é preciso pagar R$ 1,70. Isso é um absurdo! Vamos acabar com essa taxa do xixi e do cocô. A população não deve pagar para usar banheiros em espaços públicos, ainda mais em condições tão precárias. Rio Branco merece respeito e dignidade”, afirmou.