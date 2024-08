Marcus recebe apoio no Eldorado e se compromete a melhorar pavimentação

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), foi recebido com festa pelos moradores do bairro Eldorado, na parte alta da cidade. O encontro contou com a presença de mais de 150 pessoas e do candidato a vereador pelo MDB, Francisco Pena.

Segundo relatos, as principais reclamações da comunidade são a falta d’água e as péssimas condições das ruas, especialmente as transversais. Marcus Alexandre agradeceu o apoio dos moradores e detalhou alguns projetos do seu Plano de Governo para a região, como o abastecimento de água, a pavimentação de ruas e o transporte público. “Vamos trabalhar muito para resolver o problema da água aqui na parte alta, investir no Saerb, melhorar a captação e a distribuição. Também é meu compromisso cuidar das ruas, melhorar o transporte coletivo, licitar uma nova empresa de ônibus que traga mais veículos e diminua a espera nas paradas. Além disso, vamos transformar a Urap Roney Meireles em uma policlínica para ampliar a oferta de saúde, com mais médicos”, afirmou o candidato.

Luzia Oliveira, moradora do bairro há 40 anos, relatou as dificuldades enfrentadas na região. “Temos sofrido muito com a falta d’água, que piorou muito nos últimos três anos. Quando cai água, é um acontecimento, isso não pode continuar”, destacou. Ela também criticou as condições das ruas e o atendimento precário de saúde, declarando seu apoio a Marcus Alexandre. “O Marcus é humilde, acessível e muito trabalhador. Quando ele era prefeito, sempre se preocupou com as pessoas, determinou que a unidade de saúde abrisse às seis da manhã para não deixar ninguém esperando do lado de fora, e assim foi feito. Ele cuidava do nosso bairro, e quando havia qualquer problema, nossa comunicação com ele era direta”, acrescentou.

O candidato a vereador pelo MDB, médico Francisco Pena, lembrou dos atendimentos de saúde voluntários que realizou para os moradores da região e se comprometeu a trabalhar pela melhoria do sistema municipal de saúde. “Aqui no Vitória, realizamos mais de 2 mil atendimentos à comunidade. Eu vinha de Boca do Acre para fazer esse trabalho, que foi muito gratificante. Quero ser vereador para ajudar o prefeito Marcus Alexandre a melhorar o sistema de saúde do município”, declarou.