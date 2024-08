Mesmo com aprovação de PL, FEM não realiza atividades da Semana de Música no Acre

Em outubro do ano passado, o governador Gladson Cameli sancionou a Lei Sérgio Tabuada que instituiu a Semana da Música no Acre. Conforme publicação no próprio portal de notícias do governo do Acre (leia aqui), as atividades como shows, saraus, workshops e performances de artistas deveriam ser realizadas na primeira semana de agosto com organização da Fundação Elias Mansour (FEM) e Associação dos Músicos do Acre (Amac).

“Essa será mais uma forma de incentivar a música autoral no estado. Temos a certeza de que, junto com a Amac, faremos uma ampla programação. O importante é valorizar a música acreana e nossos artistas, que são muito talentosos e precisam desse espaço”, destacou a época, Minoru Kinpara, presidente da FEM.

Ocorre que o mês de agosto chegou ao fim e a programação não foi realizada. Ao ac24horas, o presidente da Amac, Bala Padula, afirmou que a FEM foi procurada. “Nós procuramos a Fundação, falamos com o Sérgio Siqueira, diretor de eventos, e o próprio Minoru, mas não rolou assim mesmo”, disse.

A reportagem do ac24horas procurou a FEM ainda na tarde de ontem. O diretor de eventos da Fundação, alegou que estava resolvendo demandas relacionadas à Expoacre, mas que daria um posicionamento sobre o assunto, o que não ocorreu até o momento. Caso haja uma manifestação, a mesma será acrescentada.