Policial penal acusado de matar jovem na Expoacre vai a júri popular

O policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto foi pronunciado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e será submetido a júri popular pela morte do jovem Wesley Santos da Silva, ocorrida durante a Expoacre, em agosto de 2023.

De acordo com informações da TV 5, o acusado também responderá por tentativa de feminicídio e importunação sexual contra Rita de Cássia, namorada de Wesley. Na decisão de pronúncia, o juiz Robson Ribeiro decidiu manter a prisão preventiva de Raimundo Nonato.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público em outubro do ano passado, e a denúncia foi acatada pela Justiça no mesmo mês. A primeira audiência de instrução e julgamento aconteceu em 3 de abril deste ano, com a oitiva de parte das testemunhas.