Incêndios florestais fazem governo federal reconhecer emergência no AC

A Secretaria Nacional de Defesa Civil publicou nesta sexta-feira (30), Diário Oficial da União (DOU), a portaria 2.977, que reconhece situação de emergência em decorrência de incêndio florestal nos 22 municípios do Acre.

O governo mantém um gabinete para enfrentar os efeitos da estiagem e buscar soluções contra a seca extrema que o Estado vive atualmente — e também deflagrou, em conjunto com várias forças e instituições, uma grande operação de combate às queimadas e ao desmatamento.

Grande parte das cidades do Acre estão tomadas pelo fumaceiro que não é produzido somente no Estado, mas também em regiões do Amazonas, Rondônia e Bolívia. No entanto, os focos de calor têm aumentado substancialmente nos municípios acreanos.

A seca não apenas contribui com os incêndios, mas força o encarecimento dos insumos. Em Marechal Thaumaturgo, segundo informações da prefeitura da cidade, a cesta básica, gás de cozinha e combustível ficam com valores bem acima da média nacional devido à falta de navegação do Rio Amônia neste período.