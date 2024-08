Carlinhos Maia conta que o pai está com câncer e pede orações

O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia, 33, apareceu chorando nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (30), ao contar que seu pai, Virgílio, está com câncer e terá que passar por uma cirurgia. Até o momento, não há informações do local onde a doença foi diagnosticada.

“Eu sei que muita gente não gosta de mim, e está tudo bem também, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu vou dividir com vocês uma coisa que está pesando muito, e já faz um tempo, estou há quase dez anos dividindo tudo da minha vida”, começou ele nos stories do Instagram.

Na sequência, Carlinhos disse que a descoberta aconteceu há alguns dias, no entanto, como sabia que a notícia iria “vazar”, resolveu dividir com os seguidores.

“Estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. Porque eu sei sei que o meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe tipo, aquela certeza de que ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo”, pediu.