Em primeiro programa eleitoral, Marcus Alexandre e Bocalom apresentam a família

No primeiro programa gratuito na TV, o ex-prefeito Marcus Alexandre, candidato pelo MDB, fez questão de mostrar sua família aos eleitores. O mesmo fez o prefeito Tião Bocalom, candidato à reeleição pelo PL, que também optou pela emoção e o apoio do ex-presidente Bolsonaro para convencer os eleitores.

Durante um café da manhã, Marcus mostrou a mãe, dona Tânia, o pai, a esposa, Gicélia e os filhos e fez questão de pedir “autorização” da família para mais uma vez disputar a prefeitura.

“A família é a força que me guia, que não me deixa desistir. Eu não poderia começar essa caminhada sem a autorização de vocês. Vocês sabem que esse desafio é pelo povo que está esquecido. Aonde vou às pessoas perguntavam porque você não volta, você fez tanto pela nossa cidade, mas eu não poderia encarar essa desafio sem a benção de vocês”, afirmou.

VÍDEO DE MARCUS ALEXANDRE:

Bocalom lembro sua trajetória de vida, afirmando que começou a limpar cova de café aos seis anos e se emocionou ao relembrar a perda do filho, que tinha apenas doze anos quando morreu de leucemia e da esposa, dona Beth, que faleceu em 2021, vítima de uma doença degenerativa.

“Minha esposa ficou vegetando quatro anos e meio, eu cuidei e honrei dona Beth até ela falecer”, disse.

A esposa de Marcus Alexandre, Gicélia, apareceu no programa, dizendo apoiar o esposo. “Eu conheço a vontade do seu coração e sei que você desistiu disputar a prefeitura pelos mais esquecidos, que depois que você deixou a gestão, foram abandonados”, disse.

Já o candidato à reeleição, Bocalom, falou do novo relacionamento e apareceu beijando a advogada Kelen Nunes, e disse ainda que pensa em casamento. “Deus me tirou uma rainha, mas me deu uma princesa e a gente pensa em casar”.

A mãe de Marcus Alexandre, dona Tânia, abençoou o filho durante o programa. “Eu te abençoo meu filho, estou aqui pare te abençoar. Sei que já enfrentamos muitos desafios, e esse, acredito, ser o maior. Vamos juntos”, disse.

Parte do programa de Bocalom foi dedicado a mostrar os apoios à sua candidatura, aparecendo o governador Gladson Cameli, o senador Márcio Bittar e uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Você é muito querido pelo povo e Rio Branco merece uma pessoa como você. Nos conhecemos há pouco tempo, mas foi amor à primeira vista”, brincou Bolsonaro.

O primeiro programa de Marcus Alexandre terminou com o jingle de campanha que enaltece o trabalho feito pelo ex-prefeito quando administrou Rio Branco, afirmando que a cidade precisa de mais cuidado e de mais amor e lembrando o apelido como é conhecido de “chame-chame”.

Por fim, o primeiro programa de Bocalom encerrou com a apresentação de obras com a Ponte do Judia, viadutos e outros investimentos prometidos, caso seja reeleito.

VÍDEO DE BOCALOM: