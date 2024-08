Festival da Melancia começa neste sábado (31) em Porto Acre

O município de Porto Acre, localizado no interior do Acre, se prepara para receber o Festival da Melancia 2024. O evento começa neste sábado (31) e encerra no domingo (01) de setembro, e promete muita alegria, sabor e música aos moradores.

O festival é conhecido por reunir moradores e visitantes para celebrar a melancia, uma das frutas mais refrescantes do verão. Uma das grandes atrações deste ano será o show do cantor Wanderley Andrade.

Conhecido por seu carisma e energia no palco, Andrade promete embalar o público com seus sucessos, tornando o festival ainda mais especial e garantindo muita dança e diversão. Andrade é o dono dos Hits “Traficante do Amor”, “Rebelião” e “Conquista”, considerados seus grandes sucessos.