Policial fere bandido a tiros durante roubo na Sobral; comparsa foi preso

Um assalto na rua 16, no bairro da Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, foi interrompido por um policial à paisana, que feriu um dos criminosos a tiros e possibilitou a prisão do comparsa. Yanke de Souza Silva, de 24 anos, foi baleado, enquanto Daniel Douglas Carvalho, de 25 anos, foi preso após o roubo frustrado de um celular de uma mulher.

A vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida pelos dois assaltantes, que chegaram em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, e placa QLV-6J74. Armado com um simulacro (arma de brinquedo), eles subtraíram o celular da mulher.

Ao presenciar o crime, o policial à paisana agiu imediatamente, sacando sua arma e ordenando a rendição dos criminosos. Daniel, que estava com o simulacro, apontou o objeto para o policial, tentando intimidá-lo. O agente, então, disparou, atingindo Yank com três tiros — um nas costas e dois nos braços. Daniel fugiu, mas foi preso pouco depois pelo Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) na Rua Blumenau, nas proximidades do ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para socorrer Yank. Após ser estabilizado, ele foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado grave.

Daniel foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com o simulacro, para as providências legais. Segundo a polícia, a dupla vinha realizando uma série de assaltos em vários bairros, e com eles foram encontrados três celulares roubados.