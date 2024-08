Quaest/TV Acre: Tião Bocalom tem 44% e Marcus Alexandre 43; eles estão tecnicamente empatados

A primeira pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de Rio Branco divulgada pela Quaest nesta segunda-feira (26), mostra um cenário de disputa acirrado entre o prefeito Tião Bocalom (PL) e o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB). Segundo o levantamento estimulado, Bocalom aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Marcus Alexandre tem 43%, configurando um empate técnico, já que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa tem um nível de confiança de 95%.

Na terceira posição, Emerson Jarude (Novo) surge com 5% das intenções de voto, seguido por Jenilson Leite (PSB), com 2%. Devido à margem de erro, esses dois candidatos também estão tecnicamente empatados.

Já na pesquisa espontânea, onde os entrevistados indicam suas preferências sem que os nomes dos candidatos sejam mencionados, 45% dos eleitores se declararam indecisos. Nesse cenário, Tião Bocalom tem 28% das intenções de voto, Marcus Alexandre 24%, Jarude 2%, Dr. Jenilson 1%, com 45% dos entrevistados optando por branco ou nulo, ou não souberam ou preferiram não opinar.

No quesito rejeição, Jenilson Leite aparece com o maior número registrando 36%, Bocalom aparece com 35%, Marcus Alexandre 32% e Emerson Jarude 30%.

O levantamento da Quaest, contratado pelo Grupo Rede Amazônica, foi realizado de forma presencial entre os dias 23 e 25 de agosto em Rio Branco, abrangendo 704 entrevistados com 16 anos ou mais. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo AC-04219/2024.