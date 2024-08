Pelo Brasileiro, Vasco vira contra o Athletico-PR em prévia da Copa do Brasil

Na prévia das quartas de final da Copa do Brasil, Vasco venceu o Athletico-PR, de virada, na noite desta segunda-feira (26), em São Januário, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1. Vegetti e Emerson Rodríguez, pelos cariocas, e Gabriel, pelo Furacão, marcaram.

Com o resultado, o Cruzmaltino chega aos 31 pontos e pula para a oitava colocação. O Furacão, por sua vez, fica com 29 pontos, na 10ª colocação da Série A.

Furacão na frente

Os primeiros minutos da partida foram muito estudados, com o Athletico esperando Vasco para contra-atacar. O time paranaense rodava a bola e esperava brecha para chegar ao gol. Com chutes de fora, o Furacão foi gostando da partida e chegou ao gol.

Após rondar a área vascaína, Gabriel recebeu sem marcação, ajeitou o corpo, e bateu cruzado. A bola ainda deu uma leve desviada e atrapalhou Léo Jardim, que não conseguiu impedir. Os visitantes saíram na frente.

Bola no Vegetti

A maioria das chances criadas pelo Vasco saíram em lançamentos na área para Vegetti disputar com a zaga pelo alto. Em uma dessas, o Pirata subiu mais que a defesa e encobriu Léo Linck.

Thiago Heleno desviou de forma pontual e a bola caprichosamente tocou na trave, impedindo o que seria o empate cruzmaltino. Foi a melhor chance do Vasco em toda a primeira etapa. As equipes foram para o intervalo com o Furacão em vantagem.

Impaciência

Atrás no marcador, o Vasco começou a errar lances fáceis, o que foi irritando a torcida presente em São Januário. No intervalo, a equipe já desceu para o vestiário sob vaias. A atuação ruim foi tirando a paciência dos presentes na Colina.

O apoio, em determinados momentos, se transformou em crítica dos torcedores. O mais criticado foi o atacante Emerson Rodríguez. Titular na vaga de David, o colombano errou quase todas as decisões no campo de ataque.

Colombiano sela a paz

Antes criticado por decisões erradas, Emerson Rodríguez brilhou. Em contra-ataque fulminante, o colombiano saiu em velocidade, balançou na frente da defesa paranaense e bateu sem chances para Léo Linck. Um lindo gol. As pazes com a torcida foram feitas.

Com o empate, a torcida vascaína se animou outra vez e a impaciência deu lugar aos cânticos e apoio novamente. Rodríguez deixou a partida totalmente aberta em São Januário.

VAR no caminho

A força do Caldeirão em São Januário fez a diferença em minutos. Exatamente quarto. Após o gol de Rodríguez incendiar São Januário, Hugo Moura aproveitou sobra e acertou um belo chute de primeira. Mas após checagem de vídeo, o gol foi invalidado.

No momento do cruzamento, Vegetti disputou a bola com o defensor paranaense e a arbitragem entendeu como interferência anulando o que seria a virada cruzmaltina.

Sempre ele!

Toca no Pirata que ele decide. Nos minutos finais, Payet encontrou Leandrinho que cruzou com perfeição para Vegetti. O goleador não perdoou. De cabeça mandou no canto de Léo Linck para explodir São Januário. Vitória espetacular e o Vasco sonha no Brasileirão.

Próximos jogos

As equipes se reencontram no mesmo palco, na quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), mas desta vez pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece no dia 11, na Ligga Arena, em Curitiba.

Quem avançar do duelo encara o vencedor de São Paulo e Atlético, que começam a decidir a vaga um dia antes, no Morumbis.