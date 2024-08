Polícia Militar prende três criminosos, apreende armas de fogo e frustra confronto entre facções em Rio Branco

Uma ação rápida do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), do Batalhão Batalhão de Operações Especiais (Bope), na noite de terça-feira, 27, resultou na prisão de três homens e na apreensão de três armas de fogo no bairro Taquari, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco. A operação também impediu um possível confronto entre facções criminosas que disputam o controle da área.

Os presos foram identificados como Mileudo Coelho dos Santos, de 25 anos, Antônio Marcelino da Silva da Conceição, de 31 anos, e Dheyme Marques dos Santos, de 24 anos. Eles foram detidos sob acusação de porte ilegal de armas de fogo.

Durante um patrulhamento de rotina pelo bairro, os Policiais do Giro notaram os três suspeitos em frente a uma residência conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens tentaram se esconder na varanda de uma casa abandonada nas proximidades, onde foram abordados.

Dheyme Marques foi o primeiro a ser revistado, e com ele os Policiais encontraram uma arma de fabricação caseira, calibre 28, carregada. Após essa descoberta, Mileudo Coelho admitiu que havia escondido outras duas armas, também de fabricação caseira e carregadas: uma escopeta de dois canos calibre 38 e uma escopeta calibre 28. As armas estavam ocultas dentro de um carrinho de bebê na varanda da casa. Próximo à entrada da residência, os Policiais ainda localizaram uma meia contendo seis munições de calibre 28.

Diante das evidências, os três foram presos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

Segundo informações da polícia, a residência onde os suspeitos foram encontrados é frequentemente alvo de disputas entre facções criminosas, que buscam controlar o tráfico de drogas na região. A rápida intervenção do Giro pode ter evitado um confronto iminente, já que os indivíduos aparentemente aguardavam um ataque de um grupo rival.