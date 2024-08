Polícia Militar apreende mais de 46 kg de drogas na rodoviária de Rio Branco

Por meio de denúncia anônima, uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu aproximadamente 46,8 kg de Skank, droga conhecida como a “super maconha”, escondida no interior de um ônibus, na rodoviária internacional de Rio Branco, na noite desta terça-feira, 27.

O tático do Segundo Batalhão da PMAC recebeu denúncia anônima gerada via COPOM, informando que na Rodoviária Internacional de Rio Branco havia um ônibus com material ilícito em seu compartimento de carga, escondido dentro de caixas de ovos. Após colher as informações, a equipe policial deslocou-se até o local, onde visualizaram um ônibus estacionado que coincidia com as características repassadas na denúncia.

Os militares conversaram com o motorista do veículo e solicitaram permissão para realizar averiguação no compartimento de carga. Junto às malas, observaram que havia cinco caixas de ovos, e dentro delas encontraram latas de tinta. Ao abrirem as latas, encontraram diversos tabletes de skank, pesando aproximadamente 46,8 kg.

O motorista do veículo desconhecia a origem dos entorpecentes e nenhum dos passageiros do ônibus identificou-se como sendo o proprietário das caixas de ovos. Os policiais realizaram a pesagem do material encontrado e o levaram para a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em Rio Branco.

Fonte: Ascom/PMAC