Motorista de app é preso com 20 kg de oxidado de cocaína na capital; droga seria de traficante peruano

Uma ação dos Policiais Militares do CP-Choque do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão do motorista de aplicativo Yusley Reis Pereira, de 24 anos, pelo crime de tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 27, na Rua Belém, no bairro Xavier Maia, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a guarnição estava realizando um patrulhamento na região quando avistou um veículo modelo Toyota Corolla, de cor branca, placa OXP-6F13, estacionado em local irregular. O motorista foi abordado e, durante a busca no interior do veículo, foram encontrados quatro pacotes de substância aparentando ser oxidado de cocaína.

Durante a entrevista pessoal, Yusley informou aos policiais que estava a caminho para fazer uma entrega a pedido de uma pessoa de nacionalidade peruana, conhecida como “Primo”. Ao ser questionado se havia mais entorpecente e onde estaria o restante, ele informou que havia mais drogas em uma residência próxima, utilizada para dormir e guardar o entorpecente para o “Primo”.

Os Militares se deslocaram até o local informado, na Rua Goiabeira, e conseguiram localizar mais embalagens, totalizando aproximadamente vinte quilos e seiscentas gramas (20,640 kg) de entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e Yusley foi encaminhado juntamente com as drogas à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.