Espaço Indústria da Expoacre tem inovações tecnológicas em 2024

A Federação das Indústrias do Acre (Fieac), a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Agência de Negócios do Acre (Anac), apresentaram nesta quarta-feira (28), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, a programação da indústria na Expoacre 2024.

De acordo com as instituições, entre empreendedores, representantes associados e federados, serão mais de 140 expositores. 10% desses expositores, portanto, 14, farão mostras de inovações tecnológicas. “Hoje nós estamos comportando aproximadamente 140 expositores, o que significa a possibilidade de novos negócios e a diversificação de segmentos, então hoje não tem só a indústria tradicional de transformação, mas tem energia, habitação e outros tipos de segmentos, como também os empreendimentos internacionais, estamos falando de empreendedores do Peru e da Bolívia, de diversos segmentos, desde hortifruti, alimentos, serviços, a parte ambiental também, manejo, então tem uma série de negócios internacionais que estão vindo, mas também expôr produtos aqui, serviços, para a gente fazer intercâmbio com os empresários daqui”, disse o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Veja a programação do Espaço Indústria na Expoacre 2024:

Dia 31/08 – Sábado

18 Horas – Abertura ao público dos estandes do Espaço Indústria, Espaço Internacional, Espaço de Tecnologia e Games e das atividades e negócios.

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

19h30 – Recepção para a visita do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Local: Espaço Indústria

Dia 01/09 – Domingo

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

20 horas – Apresentação do Espaço Indústria e atividades de negócios do setor.

Dia 02/09 – Segunda-feira

15 horas – Reunião da Câmara Técnica de Tecnologia e Inovação;

Local: Auditório da Expoacre

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

19 horas – Apresentação do Espaço Internacional com a participação de empresários do Peru e da Bolívia;

Local: Espaço Internacional

20 horas – Encontro Trinacional com autoridades do Peru e da Bolívia, empresários do Acre, Brasil, Peru e Bolívia;

Local: Espaço Internacional

Dia 03/09 – Terça-Feira

17 horas – Palestra do Finep com o tema: Linhas de financiamentos;

Local: Auditório da Expoacre

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

20 horas – Apresentação do Espaço Ecossistema de Negócios e Inovação do Estado do Acre

Dia 04/09 – quarta-feira

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

19 horas – II “Meetup da Industria”

Local: Espaço Indústria

Dia 05/09 – quinta-feira

17 horas – Início das atividades do Espaço Games, Etapa do Campeonato Interbairros Free Fire

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

20 horas – Lançamento da Expoalimentaria e Rodada de Negócios Acre, Brasil e Peru

Local: Auditório da Expoacre

Dia 06/09 – quinta-feira

17 horas – Atividades do Espaço Games, Etapa do Campeonato Interbairros Free Fire

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

20 horas – Lançamento do projeto Infovia-Acre

Dia 07/09 – Sexta-feira

17 horas – Atividades do Espaço Games, Etapa do Campeonato Interbairros Free Fire

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

Dia 08/09 – Sábado

17 horas – Atividades do Espaço Games, Campeonato de Xadrez;

Local: Espaço Games

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games

Dia 09/09 – Domingo

18 horas – Exposição de Aeromodelismo

Local: Espaço Games