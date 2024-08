Polícia Civil do Acre prende suspeito em Operação no Bairro Cadeia Velha ligada a roubo em casa lotérica

Na manhã desta quinta-feira, 15 de agosto, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), realizou uma operação no bairro Cadeia Velha. A ação, que incluiu o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, faz parte das investigações sobre o roubo ocorrido no dia 5 de agosto de 2024, na lotérica do bairro Cidade Nova.

O crime foi registrado por câmeras de segurança, que capturaram o momento em que um veículo de cor prata parou em frente ao estabelecimento. Um dos criminosos, identificado pelas imagens, desceu do carro vestindo uma camiseta azul e entrou na lotérica, onde roubou aproximadamente R$ 100.000,00.

As investigações tiveram início imediatamente após o crime. A equipe da DCORE, por meio de intensas diligências, focou na identificação do veículo usado na ação, o que levou à identificação de um dos suspeitos, Luan Andrade Batista, de 34 anos, apontado como o motorista do carro. Com as evidências reunidas, a Polícia Civil solicitou e obteve do Poder Judiciário um mandado de prisão contra o suspeito.

Durante a operação desta quinta-feira, além da prisão de Luan Andrade, foram encontrados dois cartuchos e uma munição em sua residência. A Polícia Civil continua com as investigações para identificar e capturar os outros envolvidos no crime.

A instituição reforça a importância da colaboração da comunidade na elucidação de crimes e na prevenção de novas ocorrências. Informações podem ser fornecidas de forma anônima através dos canais de denúncia, garantindo a segurança e o sigilo dos denunciantes.