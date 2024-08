Copa Libertadores: Flamengo vence Bolívar e abre vantagem para encarar altitude

Na noite desta quinta-feira (15), o Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0, no Maracanã, e abriu vantagem no confronto das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Os gols da vitória do time treinado por Tite foram marcados por Luiz Araújo e Léo Pereira. O primeiro veio após boa troca de passes entre De La Cruz e Arrascaeta, o atacante recebeu linda assistência de Pedro e bateu forte, sem chances para o goleiro Lampe. Já o segundo foi aos 45 da segunda etapa, em cabeçada depois de boa cobrança de escanteio.

Apesar da partida ser no Maracanã, as duas equipes conseguiram criar boas chances. O Flamengo parou em finalizações erradas e em boas defesas de Lampe, enquanto o Bolívar acertou o travessão em duas oportunidades.

Preocupação

Apesar da vitória, o Flamengo tem mais motivos para se preocupar. Na reta final do primeiro tempo, o centroavante Pedro sentiu a coxa.

O camisa 9 abandonou uma arrancada que o deixaria de cara com o gol e foi substituído imediatamente após o lance. Gabigol entrou em sua vaga.

Já no final da partida, o camisa 99 também sentiu a coxa e teve que sair de campo.

É a quarta lesão do time em dois jogos. No último domingo, Cebolinha e Viña saíram machucados do duelo com o Palmeiras.

Decisão nas alturas

A decisão da vaga acontece na próxima quinta-feira (22), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a mais de 3.600m acima do nível do mar. O Flamengo joga pelo empate ou por uma derrota por até um gol de diferença.

Em abril, nesta edição da Libertadores, o Bolívar venceu o Flamengo jogando em casa. Na ocasião, o time boliviano ganhou de 2 a 1 – esse resultado daria a classificação ao time rubro-negro.

O vencedor do duelo encara quem se classificar entre Peñarol x The Strongest. Na partida de ida, o time uruguaio goleou por 4 a 0.

Próximo jogo

Antes da decisão por uma vaga nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo volta a entrar em campo neste final de semana. No domingo (18), o time treinado por Tite encara o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

O jogo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e vale a liderança do torneio.