Cavani decide, Cruzeiro perde para Boca Juniors, mas segue vivo na Sul-Americana

Dos males, o menor. Na pulsante Bombonera, em Buenos Aires, o Cruzeiro foi derrotado por “apenas” 1 a 0 pelo Boca Juniors, nesta quinta-feira (15), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O duelo foi decidido pelo experiente artilheiro uruguaio Edinson Cavani, que marcou aos 19 minutos do segundo tempo, e chegou a cinco gols em sete partidas na competição.

A Raposa agora vai decidir a vaga nas quartas de final em casa, no Mineirão. O jogo de volta será na próxima quinta (22), também às 21h30 (de Brasília).

Do que o Cruzeiro precisa no jogo de volta?

Para se classificar, o time mineiro precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória simples, a decisão será na disputa de pênaltis.

Antes do confronto, porém, o Cruzeiro terá compromisso pela 23ª rodada do Brasileirão. Na segunda-feira (19), o clube vai a Salvador enfrentar o Vitória no Barradão.