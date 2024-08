Avião da Voepass que iria para Guarulhos faz pouso em Uberlândia por problema técnico

Um avião da Voepass (ATR 72-600), com 38 passageiros, fez um pouso em Uberlândia, Minas Gerais, após problemas técnicos, nesta quinta-feira (15). A aeronave saiu de Rio Verde, em Goiás, e tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

A Voepass informou apenas “problema técnico”, quando questionada sobre o motivo do desvio da rota.

Segundo a Voepass, os 38 passageiros foram reacomodados para seguir o destino.

Imagens do Flightradar24 mostram que a aeronave fez circulos próximos a Campina Verde (MG), antes de desviar o percurso para Uberlândia.

A CNN entrou em contato com o Aeroporto de Uberlândia e aguarda retorno.

Nota da Voepass

A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave do voo PTB 2211, prefixo PS-VPA, um ATR 72-600, procedente de Rio Verde (GO) com destino à Guarulhos(SP), fez um pouso técnico por volta das 19h15 de hoje em Uberlândia (MG), após identificação de uma questão técnica. A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento. A empresa informa que os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até o destino.

Acidente

Na última sexta-feira, uma aeronave da Voepass caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente deixou 62 mortos. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos.