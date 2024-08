De virada, Athletico-PR vence o Belgrano na ida das oitavas da Copa Sul-Americana

Em uma partida disputadíssima, o Athletico venceu o Belgrano por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (15), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os argentinos conseguiram abrir o placar com poucos minutos de jogo. O Furacão, por sua vez, conseguiu segurar a grande pressão dos hermanos e virou o jogo.

Vantagem

Com o resultado, o Atheltico garante vaga nas quartas de final apenas com um empate no jogo da volta, no próximo dia 22, no Gigante de Alberdi, em Córdoba, na Argentina.

Primeiro tempo

Sem deixar o Athletico piscar em campo, o Belgrano abriu o placar com apenas 25 segundos de jogo com Franco Jara. 1 a 0 Belgrano. A partir daí, a partida começou a ficar bastante disputada, com chances para cada lado.

Quase o empate

Aos 18, Canobbio cruzou e Christan cabeceou, mas o goleiro Chicco pegou a bola. A pressão dos argentinos seguia dentro da área do Furacão, mas sem conseguir ampliar.

Erick iguala

O Furacão aguentou o sufoco dos argentinos e conseguiu igualar após 40 minutos, com gol de Erick. 1 a 1.

Segundo tempo

Tal qual na primeira etapa, ambas equipes voltaram “comendo” a bola para a segunda etapa. Aos dez minutos, o Belgrano quase ampliou com Metilli.

Virada athleticana

O Furacão virou o jogo aos 16 minutos com um golçao de Christian, de cabeça, ao conseguir acertar um cruzamento de Esquivel.

Gol anulado

O Belgrano conseguiu empatar aos 21 minutos, com gol de Reyna. Porém, o árbitro viu a irregularidade do gol, quando Thiago Heleno sofreu falta no início da jogada.

Eles não param

Os argentinos não queriam perder, e o Furacão queria mais no segundo tempo. Aos 30, Léo Linck fez uma grande defesa salvando o Furacão após um cabeceio de Chavarría. No contra-ataque, Canobbio tocou na saída do goleiro, mas o zagueiro Meriano tirou em cima da linha.