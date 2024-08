Libertadores: São Paulo e Nacional empatam em jogo de poucas emoções no Uruguai

Em duelo amarrado e de poucas chances, Nacional e São Paulo ficaram no zero a zero, nesta quinta-feira (15), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida foi disputada no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu.

Os times voltam a se encontrar na próxima quinta (22), às 19h (de Brasília), no Morumbis, para a definição da vaga nas quartas de final.

Com o 0 x 0, nenhum time terá vantagem em São Paulo. Em caso de novo empate, a decisão será na disputa de pênaltis. Quem passar, encara Palmeiras ou Botafogo — o time carioca venceu o primeiro jogo por 2 a 1.

São Paulo amarra o jogo no Uruguai

Contra um Nacional em bom momento e embalado pela torcida que transformou o Gran Parque Central num caldeirão, o São Paulo de Luís Zubeldía optou por não correr grandes riscos.

Ao longo dos 90 minutos iniciais do confronto, o Tricolor finalizou apenas duas vezes, sem acertar o gol. O Nacional, por sua vez, chutou 14 vezes, oito deles no gol de Rafael, levando perigo em apenas um chute de fora da área de Oliva.

Curiosamente, o time brasileiro teve maior posse (66%), mas não agrediu o adversário. Se faltou chances, a partida teve seis cartões amarelos mostrados, quatro deles para o São Paulo.

Próximo jogo

Antes de decidir a vaga com o Nacional no Morumbis, o São Paulo terá o clássico Choque-Rei contra o Palmeiras, no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília).

A partida pela 23ª rodada do Brasileirão será no Allianz Parque.