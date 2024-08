Polícia Civil prende em flagrante suspeito de roubo a mercado em Cruzeiro do Sul

Na tarde da última terça-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), em Cruzeiro do Sul, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo acusado de aterrorizar o comércio local. O suspeito é apontado como o autor de um roubo ocorrido em um mercado no bairro do Colégio.

Segundo informações da autoridade policial, o homem, acompanhado por um comparsa e armado, invadiu o mercado, rendeu as vítimas e subtraiu cerca de R$ 200 em espécie, além de celulares e outros pertences dos clientes presentes no estabelecimento.

Logo após o registro do Boletim de Ocorrência na Delegacia de Cruzeiro do Sul, a equipe do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) iniciou uma investigação minuciosa. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança do local, os dois autores foram identificados, e as buscas foram imediatamente iniciadas. Por volta das 13 horas de terça-feira, um dos suspeitos foi localizado e capturado.

O indivíduo detido foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e agora está à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua os trabalhos para localizar e prender o segundo envolvido no assalto à mão armada.

Fonte: Ascom/ PCAC