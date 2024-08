Jenilson defende ampliação do horário em UBS’s e construção de Policlínica Infantil

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para colocar como uma de suas propostas a construção de uma Policlínica Infantil na capital e a ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde até as 22h.

Leite explicou que a policlínica será especializada e dedicada exclusivamente ao atendimento infantil, com foco também na distribuição de medicamentos.

“Vamos criar uma policlínica exclusiva para as crianças, oferecendo um ambiente especializado para garantir a saúde dos nossos pequenos. A tecnologia será uma aliada crucial na nossa gestão, modernizando o agendamento de consultas e a distribuição de medicamentos, facilitando o acesso e melhorando a eficiência dos serviços de saúde.A saúde das crianças e das mulheres será uma prioridade absoluta. Vamos reformular toda a política de pré-natal, assegurando a inclusão do exame de ultrassonografia para todas as gestantes, proporcionando um acompanhamento mais completo e seguro”, disse Leite.

Além disso, Jenilson Leite propôs estender o horário de funcionamento das unidades de saúde até as 22h. “Compreendemos a importância de um atendimento acessível para todos. Por isso, vamos ampliar o horário dos centros de saúde até as 22h, garantindo que mais pessoas sejam atendidas com qualidade e respeito. Nosso compromisso é com a vida e o bem-estar de cada cidadão de Rio Branco”, encerrou.