Astrofotógrafo registra “encontro” da Lua com Saturno no céu do Brasil; veja

Um evento astronômico raro foi visto na noite da terça-feira (20) no céu do Brasil: uma ocultação do planeta Saturno pela Lua.

No início da noite, uma conjunção entre Lua e Saturno se transformou em uma ocultação lunar completa do planeta para os estados das regiões Norte e parte do Nordeste e Centro-Oeste, e uma ocultação lunar rasante para o restante do Brasil.

De Goiás, o fotógrafo brasileiro Gabriel Zaparolli conseguiu registrar o encontro dos dois astros no céu, momentos antes de a ocultação completa acontecer.

“Arrumei os equipamentos de astrofotografia para capturar a ocultação de Saturno pela Lua, que aconteceria nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Aqui em Goiás, a visualização da ocultação foi mais rápida, não durando mais de 30 minutos, porém foi incrível observar um evento astronômico tão ‘difícil’ de capturar em fotos”, disse Zaparolli à CNN.

“Usei uma câmera mirrorless A7s2 acoplada em a um telescópio de 500mm de astrofotografia da Oort Tecnologias. essa combinação proporcionou o resultado incrível”, completa o fotógrafo.

As conjunções celestes ocorrem quando dois ou mais corpos celestes aparecem bem próximos no céu — uma ilusão de ótica, já que eles seguem separados por milhares de quilômetros no espaço.

Já uma ocultação lunar ocorre quando a Lua fica “na frente” de outros corpos celestes conforme faz seu caminho no céu noturno. A observação de uma ocultação é um processo simples que demonstra de maneira clara o movimento dos astros pelo céu, sendo possível cronometrar o desparecimento e o reaparecimento de um corpo celeste atrás da Lua, por exemplo.

A ocultação lunar ocorre de maneira semelhante a um eclipse, quando a extremidade da Lua se move na frente de uma estrela, planeta ou outro astro celeste, escondendo-o momentaneamente até que o astro reapareça do outro lado da Lua.

A observação de uma ocultação lunar costuma ser possível apenas quando o corpo celeste em questão for suficientemente brilhante: como foi o caso de Saturno na noite da terça-feira.