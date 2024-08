Polícia Civil do Acre é inserida no sistema Amber Alert em parceria com a Meta

O Governo do Acre, por meio da Polícia Civil (PCAC), firmou uma parceria com a empresa Meta, responsável pelas plataformas Instagram e Facebook, para integrar o estado ao sistema Amber Alert. Essa ferramenta de alerta de emergência é utilizada para ajudar na localização de crianças desaparecidas ou sequestradas, emitindo avisos em plataformas digitais. A partir de agora, a Polícia Civil do Acre poderá acionar o Amber Alert, um recurso já utilizado por forças policiais em mais de 12 estados brasileiros.

Criado nos Estados Unidos em 1996, o Amber Alert foi nomeado em homenagem a Amber Hagerman, uma menina de nove anos que foi sequestrada e assassinada no Texas. Desde sua criação, o sistema tem sido adotado em vários países, adaptando-se às necessidades locais para auxiliar na localização rápida de crianças desaparecidas.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, destacou a importância dessa parceria para o estado. “A inserção da Polícia Civil do Acre no Amber Alert representa um avanço significativo em nossas operações para localizar crianças desaparecidas. Com a colaboração da Meta, poderemos ampliar nossa capacidade de resposta e garantir que a sociedade seja rapidamente informada em casos de emergência, aumentando as chances de um desfecho positivo”, declarou.

Dr. Henrique Maciel, destacou que com a colaboração da Meta, será ampliado a capacidade de resposta e garantir que a sociedade seja rapidamente informada em casos de emergência, aumentando as chances de um desfecho positivo. Foto: arquivo/ PCAC.

O delegado de Polícia Civil, Dr. Nilton Boscaro, que atua como Autoridade Central de Pessoas Desaparecidas no estado, comentou sobre o impacto do sistema no trabalho da PCAC. “O Amber Alert proporcionará à Polícia Civil do Acre uma ferramenta poderosa na busca por crianças desaparecidas. A rapidez na disseminação das informações e o alcance das redes sociais irão fortalecer nossa capacidade de mobilização e resposta, integrando a comunidade de forma mais efetiva nas operações de busca”, informou.

Como o Amber Alert Funciona:

O Amber Alert é acionado pelas autoridades policiais quando uma criança é reportada como desaparecida ou sequestrada, desde que certas condições sejam atendidas, bem como: acredita-se que a criança foi sequestrada, a criança está em perigo iminente de morte ou lesão corporal grave e há informações suficientes sobre o suspeito, veículo, ou criança desaparecida para divulgar ao público e ajudar na localização.

Quando ativado, o alerta é distribuído através de mídias sociais (Instagram e Facebook). O objetivo é mobilizar o público para estar atento a situações suspeitas e fornecer informações às autoridades. As Informações podem ser repassadas diretamente à polícia por meio de linhas de emergência.

O alerta é encerrado quando a criança é encontrada ou quando as autoridades determinam que o alerta não é mais necessário, podendo ser atualizado com novas informações durante a investigação.

A implementação do Amber Alert no Acre é um passo crucial para a segurança das crianças e a prevenção de crimes graves, com a esperança de que sua eficácia continue a salvar vidas.

Fonte:Ascom/PCAC