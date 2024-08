Bocalom e Alysson visitam concessionária de veículos e recebem apoio dos colaboradores

O prefeito de Rio Branco a candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato à vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), visitaram uma concessionária de veículos na capital acreana. Na oportunidade, ambos falaram sobre avanços conquistados na gestão e reafirmaram compromisso com o setor privado.





Alysson explicou que o sucesso econômico, bem como o desenvolvimento de uma cidade dependem do progresso das empresas, e por isso, conta com o setor num eventual mandato. “Todos reconhecem o trabalho da atual gestão municipal; um trabalho sério, com honestidade, fazendo com que a cidade do Rio Branco se torne mais moderna, e acima de tudo, a classe empresarial, que está buscando investir cada vez mais em nossa cidade. Então, a gente fica feliz desse retorno, dessa confiança que os empresários estão tendo com o trabalho feito na Capital pela administração pública”, falou.

Renato Borges, diretor da empresa no Acre, disse que nota que Bocalom tem feito um bom serviço enquanto chefe do executivo, e que a grande maioria de seus colaboradores votarão para a reeleição do gestor. “Fiz questão que o Bocalom e o Alysson, dois grandes amigos, viessem aqui a conversar com os colaboradores. A gente vê o trabalho que está sendo feito, a cidade bem cuidada e se desenvolvendo. A gente tem que dar continuidade na gestão do Bocalom. Ele tem o nosso apoio, tem o apoio da empresa. São mais de 100 funcionários e aqui eu posso garantir que mais de 90% estão com Bocalom e Alysson”, afirmou.