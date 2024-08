Com mais de 1,5 mil inscritos, Acre tem aumento de 43,26% nas inscrições para o Encceja PPL 2024

Com um total de 166.550 inscritos no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoa Privada de Liberdade (Enceceja PPL) 2024, em todo o Brasil, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) registrou aumento de 10,52% em relação a 2023. Entre os estados que se destacaram, está o Acre, com um aumento de 43,26% entre os inscritos.

Em todo o Acre, 1.583 apenados irão participar das provas. As inscrições foram encerradas no último dia 9. Detentos de Rio Branco, Senador Guiomard, Tarauacá, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul terão a chance de obter seus certificados de conclusão escolar.

As provas serão aplicadas no dia 15 de outubro, para certificação no ensino fundamental, e 16 de outubro, para certificação no ensino médio, nas seguintes áreas do conhecimento: ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; ciências humanas e suas tecnologias.

A chefe da Divisão de Educação Prisional do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Margarete Santos, relata que as equipes trabalham na preparação dos espaços para a realização das provas, tendo em vista que o número de inscritos excedeu a capacidade das salas de aula. “A gente está na busca de conseguir estrutura para a aplicação, tendas, bebedouros, ventiladores e cadeiras. Além disso, a gente já está fazendo os preparativos de identificação do preso e identificação do espelho de inscrição para o dia da prova”, explica.

A gestora ressalta também a importância do exame, que possibilita a retomada da trajetória escolar de muitos detentos. “Não é uma situação atípica a gente ter pessoas com baixo nível de escolaridade no sistema prisional. É um número muito elevado. O Encceja traz a possibilidade de verificação de aprendizagens ao longo da vida e, a partir dessa verificação, a emissão de certificados que comprovam que os detentos têm esses conhecimentos. A partir desse primeiro passo, eles podem ser inseridos em atividades de profissionalização que requerem conhecimentos, porque a intenção é retornar ao convívio social, para se apresentar em vagas de empregos e em cursos de profissionalização”, destaca.

Para preparar os presos para a realização do exame, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Educação de Jovens e Adultos e dos núcleos de cada município, fez a reprodução de um material específico para estudos, que foi entregue em todas as unidades, a fim de possibilitar, a todos os que têm interesse, o estudo para as provas.