Pneu de moto estoura e provoca acidente na Estrada de Porto Acre

Na noite de quinta-feira, 1º, um acidente envolvendo uma motocicleta ocorreu no km 25 da Estrada de Porto Acre. O incidente envolveu o motociclista Samuel da Silva Costa, de 28 anos, e duas crianças, de 11 e 8 anos, sendo que uma delas não usava capacete no momento do acidente.

Segundo informações repassadas, Samuel estava trafegando no sentido Porto Acre/Rio Branco, com destino a uma igreja, quando o pneu da motocicleta estourou em uma curva. A falta de sinalização e a manutenção precária da estrada contribuíram para que o motociclista perdesse o controle do veículo, resultando em uma queda que deixou os três envolvidos feridos.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada e chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros socorros, levando as vítimas ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Samuel foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um corte no supercílio, desmaiou na local e queixou-se de dor na coluna, mas seu estado de saúde é estável. As crianças foram atendidas no setor de emergência pediátrica e apresentaram apenas escoriações leves, também encontrando-se em estado estável.