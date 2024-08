Criança é atropelada enquanto trafegava de bicicleta em rua no Segundo Distrito

Uma criança de 5 anos foi atropelada no final da tarde desta quinta-feira, 1°, por uma motocicleta na Travessa Salim Fahart, localizada no bairro Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas por familiares, o menino pedalava na bicicleta na rua quando foi atingido pela motociclista. O impacto do acidente fez com que a criança fosse arremessada, resultando em cortes na cabeça e na perna direita.

A mãe, que estava próxima ao local do acidente, correu para socorrer o filho, que estava em estado de choque e chorando. Moradores da área acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros socorros. A criança foi então encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para a ocorrência.