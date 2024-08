Colisão entre moto e caminhão em Boca do Acre deixa homem ferido

Na tarde desta quinta-feira, 1°, um acidente ocorreu no bairro Piquiá, na parte alta da cidade de Boca do Acre, no Amazonas. A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão boiadeiro, resultando em ferimentos para o motociclista.

A vítima, identificada como Anaildo Barbosa da Silva, de 50 anos, trafegava pela rua BL1 e ao se aproximar do cruzamento com a Avenida Mário Diogo de Melo, foi surpreendido por um carro não identificado que bloqueou sua visão. Nesse momento, o caminhão boiadeiro, que vinha pela avenida, colidiu lateralmente com a motocicleta de Anaildo.

Com o impacto, Anaildo foi arremessado ao solo. O motorista do caminhão não parou para prestar socorro, deixando o motociclista aos cuidados dos populares que rapidamente acionaram a ambulância do município de Boca do Acre. Anaildo foi levado ao Hospital Regional Maria Geny, e devido a gravidade foi transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Anaildo foi entregue ao Setor de Ortopedia para maior avaliação com fratura de fêmur na perna esquerda e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

As autoridades locais estão investigando o acidente e buscando identificar o caminhão boiadeiro que fugiu do local sem prestar socorro à vítima.