Punido por facção, homem é agredido a golpes de ripa em Rio Branco

Rodrigo Teixeira de Souza, de 28 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite desta quinta-feira, 1º, após ser submetido a uma “disciplina” imposta por uma facção criminosa. O fato ocorreu no residencial Santa Cruz, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia, criminosos foram até a casa de Rodrigo, conversaram com sua mãe e exigiram que ele devolvesse um carrinho de mão que supostamente havia furtado. Informado pela mãe, Rodrigo decidiu devolver o objeto. No caminho, foi abordado por membros da facção que, armados com ripas, o agrediram. Rodrigo sofreu vários golpes nas costas e uma fratura na perna esquerda. Após a agressão, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e, após estabilizarem Rodrigo, o encaminharam ao Pronto-Socorro em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram na cena do crime, colheram informações sobre os agressores e realizaram patrulhamento na área, mas não conseguiram localizar os criminosos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.