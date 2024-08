Plano de Jenilson prevê ‘tarifa zero’ na passagem de ônibus a estudantes

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, Jenilson Leite, colocou como uma de suas propostas para o transporte coletivo da capital a implementação da “Tarifa Zero” para estudantes da capital. Atualmente, os estudantes da capital pagam R$ 1 real pela passagem no transporte coletivo.

A proposta apresentada pelo candidato do PSB já foi implementada em capitais como São Paulo e Fortaleza. Jenilson afirmou que a proposta não se trata de uma promessa eleitoreira, mas sim de um investimento nos estudantes.

“Nossa candidatura à prefeitura de Rio Branco é a única nesta eleição que defende a proposta de tarifa zero para estudantes. Entendo que isso não é simplesmente um gasto, mas sim um investimento essencial no futuro da nossa juventude e, consequentemente, no desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

“Diversas cidades no Brasil já adotaram modelos semelhantes, reconhecendo que investir na educação é a chave para o progresso. Em Rio Branco, essa iniciativa promoverá mais equidade e contribuirá para a formação de uma geração mais capacitada e pronta para os desafios do futuro. Com a tarifa zero, estamos plantando as sementes para um amanhã mais justo e próspero para todos”, concluiu.