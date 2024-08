Súmula de Palmeiras x São Paulo explica confusão e registra mais duas expulsões

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta segunda-feira (19) as súmulas das partidas disputadas neste domingo (18) pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre elas a de Palmeiras x São Paulo, clássico que terminou em confusão no Allianz Parque.

O documento assinado pelo árbitro Raphael Klaus ajuda a elucidar a razão pela qual os atletas das duas equipes brigaram ao fim da partida, tumulto que seguiu para o túnel de acesso aos vestiários.

De acordo com Klaus, a confusão começou depois que dois gandulas do Allianz Parque provocaram jogadores do São Paulo após o segundo gol palmeirense, de Flaco López, “comemorando na área técnica destinada à equipe visitante, causando assim uma confusão generalizada”.

Na sequência, tricolores e alviverdes discutiram no gramado e a discussão continuou no túnel. Segundo o relato de Klaus, o meia Zé Rafael, do Palmeiras, agarrou o pescoço do são-paulino Rodrigo Nestor “com uso de força excessiva”. Nestor, então, “revidou com um soco no rosto do seu adversário”.

Raphael Klaus assistiu às imagens no monitor do VAR, mas não chegou a mostrar os cartões vermelhos a Zé Rafael e a Nestor, registrando as expulsões diretamente na súmula, “devido ao fato de se dirigirem aos seus respectivos vestiários de forma imediata após o conflito”.

O Palmeiras venceu o São Paulo neste domingo por 2 a 1, com dois gols de Flaco López. O gol são-paulino foi marcado por Luciano, expulso no fim da partida após receber o segundo cartão amarelo.