OCA Móvel comemora 2 anos com quase 30 mil atendimentos realizados

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) celebrou neste domingo, 18, o segundo aniversário da sua unidade móvel, conhecida como OCA Móvel. Criada em 2022 com o objetivo de democratizar os serviços públicos e ampliar o acesso à cidadania, a OCA Móvel já realizou aproximadamente 30 mil atendimentos, com uma média de 200 atendimentos por ação.

Nesses dois anos, a OCA Móvel se consolidou como uma ferramenta fundamental para ampliar o acesso a mais de 80 tipos de serviços, aproximando o governo da população e alcançando diretamente os cidadãos que mais necessitam. Para alcançar esses resultados, parcerias importantes têm sido essenciais para fortalecer o objetivo da unidade de promover a cidadania nas comunidades. Órgãos como o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Receita Federal contribuem para a expansão dos serviços oferecidos à população.

Para a diretora da OCA, Francisca Brito, a unidade móvel representa um marco na missão da instituição. “A criação da OCA Móvel foi um passo fundamental para oferecer serviços públicos de qualidade a todos os cidadãos acreanos, independentemente da localidade. Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados nesses dois anos e continuamos comprometidos em melhorar e expandir nossos serviços”, enfatizou.

Nos últimos dois anos, a iniciativa tem proporcionado serviços de qualidade em mais de 40 bairros da capital acreana e em oito municípios do estado: Sena Madureira, Bujari, Senador Guiomard, Brasileia, Campinas, Capixaba, Acrelândia e Porto Acre.

“É gratificante ver o impacto positivo que estamos causando, levando cidadania e direitos a quem mais precisa. A cada atendimento, reforçamos nosso compromisso com a inclusão e a qualidade do serviço público no Acre”, observou Janaína Rodrigues, supervisora da unidade móvel.

Sandra Letícia Borges, expressou sua gratidão com a presença da OCA Móvel no bairro Jorge Kalume, em Rio Branco. “A chegada da OCA Móvel no nosso bairro foi um alívio. Antes, eu precisava pegar dois ônibus para resolver questões simples, como tirar uma segunda via de documento. Com a OCA Móvel, tudo ficou mais fácil e rápido”, frisou.

Para Maria de Souza, que foi atendida pela OCA Móvel no bairro Andirá, também na capital, é reconfortante receber um atendimento de qualidade. “Quero parabenizar a OCA pelo excelente atendimento. Todos foram muito atenciosos comigo”, destacou.