Pessoas em situação de rua são atendidas durante edição especial do Projeto Cidadão no Acre

O Poder Judiciário do Acre promove mais uma edição especial do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), nesta quinta-feira (22), das 8h às 15h, no Fórum Barão do Rio Branco, focado em atender pessoas em situação de rua.

A atividade integra a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades (Pop RuaJud). Os atendimentos serão voltados exclusivamente para essas pessoas, com a oferta de:



• emissão de RG e CPF

• corte de cabelo

• ônibus Justiça sobre Rodas

• serviços do TRE/AC, Ministério Público da União (MPU), DPU, DPE, MPAC e Justiça do Trabalho. Em junho de 2022, a Justiça acreana promoveu o “Projeto Cidadão: acolher para transformar”, no centro de Rio Branco, quando durante dois dias realizou mais de 900 atendimentos para pessoas em situação de rua.

Agora, será feito pela segunda vez esse trabalho com foco nesse público-alvo, o Projeto Cidadão, edição Pop Rua.



Fonte: G1 Acre