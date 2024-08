“Vamos fazer grandes investimentos e obras no Segundo Distrito”, diz Marcus Alexandre ao anunciar Barral Y Barral, Terminal Urbano e área de lazer na região

Nesta quinta-feira, 22, o candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), cumpriu uma intensa agenda no Segundo Distrito da cidade, passando pelos bairros Vila Acre, Bom Jesus e Vila da Amizade. Durante a manhã, ele tomou café no lanche “Deus é Fiel”, ponto tradicional às margens da rodovia, próximo ao Parque Chico Mendes, e conversou com moradores, ouviu demandas e reafirmou seu compromisso com a região.

Mauricélia Neri da Silva, a Dona Célia, proprietária do lanche onde Marcus Alexandre parou para um café, emocionou-se ao falar sobre o apoio que recebeu do emedebista no início de sua jornada como empreendedora. “Eu conheço o Marcus desde que eu comecei esse trabalho. Aliás, ele foi lá em casa e me deu esse apoio. Veio até mim, perguntou se era aqui que eu queria trabalhar e eu disse que sim”, relembra. “Foi ele que me ajudou. Na época ele trabalhava no Deracre. E ele veio e me deu essa força. Acreditou em mim e eu acreditei nele. Ele foi lá em casa e veio comigo e perguntou se era aí que eu queria ficar. Falei que sim, e graças a Deus que deu certo, estou aqui. Faz 15 anos. De vez em quando ele aparece pra tomar um cafezinho, ele não pode esquecer desse café”, contou.

Durante a visita, Marcus Alexandre reafirmou que o Segundo Distrito será uma prioridade em sua gestão. “Aqui no Segundo Distrito nós tivemos grandes investimentos quando eu era prefeito, principalmente aqui nos loteamentos. A parceria que tivemos na época permitiu que a gente fizesse investimentos no loteamento Farhat, Santa Helena, Major Mendonça, Sol Nascente, Benfica, Vila Benfica, grande parte do Bom Jesus, Vila Acre, Vila da Amizade. Foram investimentos em ruas e saneamento”, destacou.

Novo Barral y Barral, terminal de integração e área de lazer e de esporte estão entre os projetos para o Segundo Distrito

Entre os principais projetos que o candidato pretende implementar na região estão a construção de um terminal urbano próximo à rotatória da Corrente, que facilitará o transporte dos moradores do Segundo Distrito para o Primeiro Distrito, principalmente para as pessoas que precisam ir para a Fundação Hospitalar, sem a necessidade de passar pelo centro da cidade. Além disso, Marcus Alexandre anunciou a construção de uma nova policlínica no modelo Barral y Barral, com estrutura ampliada, incluindo um centro cirúrgico e atendimento em especialidades médicas. “Vamos ter um Barral y Barral no Segundo Distrito, daquele tamanho ou até maior que o que já existe”, afirmou.

Marcus também mencionou planos para criar uma grande área de lazer no campo da Embrapa, com pista de caminhada, quadras esportivas e campos de futebol, além de concluir obras paralisadas, como a escola infantil na Vila Acre, e construir uma nova unidade entre os bairros Belo Jardim 1 e 2. De acordo com o emedebista, esta região da cidade receberá a devida atenção em sua gestão, com foco no compromisso e no trabalho para melhorar a vida dos moradores.

Outro depoimento marcante veio de Euzian da Silva, o popular Doquinha, presidente do bairro Vila da Amizade há 20 anos. Ele não escondeu sua admiração por Marcus Alexandre e o impacto das benfeitorias que Marcus Alexandre já trouxe para o bairro. “Falar do Marcus é olhar pro meu bairro. Marcus foi o cara que começou o trabalho que você vê aí. Quem fez isso aqui, tudo foi o Marcus, o Marcus lutou! Àquela praça, a quadra, a academia, foi tudo do tempo do Marcus. Mas tudo que você vê dentro do meu bairro, foi Marcus Alexandre: calçada, água, tudo é o Marcus. As ruas, por exemplo. Tudo, tudo, dezesseis ruas. Aqui no bairro Vila da Amizade”, disse Doquinha, que finalizou com uma declaração de apoio: “Eu sou grato a ele e o meu povo também. Nós estamos juntos, é 15.”

Além das visitas pela manhã, Marcus Alexandre inaugurou duas “Casas 15”, uma na Vila da Amizade e outra no Bom Jesus, que servirão como pontos de apoio de sua campanha. Ainda nesta quinta-feira, ele tem encontros agendados com mototaxistas no bairro João Paulo, com moradores do Ramal do Canil, e participará do lançamento da candidatura do vereador Célio Gadelha (MDB).