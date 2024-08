Centro de Idiomas da Ufac oferta quase mil vagas para cursos gratuitos em cinco línguas

O Centro de Idiomas da Ufac está localizado na sala n. 06 do Bloco Wanderley Dantas, no Campus-Sede da Universidade Federal do Acre. Os dias e horários de atendimento são de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, exceto para cursos online, cujas inscrições ocorrerão por meio de formulário eletrônico disponível no site do Centro de Idiomas.