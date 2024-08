Pela terceira vez, entrega do estádio Arena da Floresta é adiada; desta vez, para setembro

Em agosto, o estádio Arena da Floresta completou 27 meses que não recebe um jogo oficial de futebol. A principal praça esportiva do Acre foi interditada, por falta de laudos técnicos, em maio de 2022, e nunca mais foi usada.

Após a interdição, o governo anunciou uma obra de recuperação do local. Ocorre que desde o ano passado, a obra acontece sem que fique pronta. Por diversas vezes, o prazo de reinauguração foi adiado, sendo o primeiro deles em fevereiro deste ano.

O próprio site de notícias do governo divulgou no último dia 8 de agosto que a conclusão deveria acontecer no prazo de 15 dias, o que não ocorreu.

A reportagem entrou em contato com o secretário de Esportes, Ney Amorim, que afirmou que a obra está praticamente pronta, mas ainda faltam alguns ajustes. “O Arena está praticamente pronto, o que estamos concluindo é mais detalhe de pintura e limpeza da obra. Todos os gargalos que nós tínhamos foram resolvidos, faltando agora apenas os laudos”, disse Amorim.

O gestor do esporte no Acre confirmou que o governo deve reinaugurar a Arena da Floresta com uma partida do time Sub-20 do Flamengo. “Estamos fechando uma data com o Flamengo. Eles pediram agora para setembro e o que nos interessa é entregar o mais breve possível com uma grande festa com a presença do time de maior torcida do estado”, afirmou.