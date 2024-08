Jenilson Leite visita Mercado Velho, se reúne com lideranças e executiva do PSB

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Jenilson Leite, divulgou sua agenda de compromissos para esta terça-feira (27). O dia começa cedo para o médico, que tem uma programação intensa de atividades envolvendo encontros com lideranças, reuniões estratégicas e visitas ao comércio local.

Logo às 7h, Jenilson Leite participará de um café da manhã no Mercado Velho. Às 8h30, estão programadas reuniões internas com lideranças.

No período da tarde, às 14h, Jenilson se reunirá com a Executiva Estadual e Municipal do PSB. A pauta da reunião incluirá discussões sobre o planejamento da campanha e ações conjuntas do partido tanto em nível estadual quanto municipal. Encerrando a agenda do dia, às 16h, o candidato fará uma visita ao comércio da Estação Experimental.