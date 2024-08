Jarude tem visitas, panfletagem e reuniões com lideranças hoje (27)

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude (Novo), terá um dia agitado nesta terça-feira, 27, com uma série de compromissos que incluem visita a empresa, panfletagem, sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e reuniões com lideranças.

A agenda de Jarude começa logo cedo, às 7h, com uma visita à Fábrica de Carrocerias Ferreti. Às 7h30, Jarude se dedica à panfletagem em um semáforo, buscando aproximar-se dos eleitores e apresentar suas propostas de governo diretamente à população. A ação de panfletagem será retomada novamente ao meio-dia.

Às 10h, Jarude participará da sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). No final da tarde, às 17h, Jarude terá uma reunião com pais e professores.

A agenda segue com uma reunião às 18h30 com militares, em que o candidato deverá apresentar temas de interesse da categoria e debater propostas relacionadas à segurança pública.

Para encerrar o dia de agenda, às 19h30, Emerson Jarude se reúne com lideranças e com o candidato Maurício do Chalé.