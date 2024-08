Oasis anuncia retorno aos palcos após 15 anos e marca 14 shows para 2025

A banda de rock britânica Oasis anunciou nesta terça-feira (27) o retorno do grupo após 15 anos de separação e intrigas entre os irmãos Noel e Liam Gallagher.

“O Oasis hoje encerra anos de especulação febril com a confirmação de uma série de shows muito aguardados no Reino Unido e na Irlanda, formando a parte doméstica de sua turnê mundial OASIS LIVE ’25”, publicou a banda em seu site oficial.

O grupo passará inicialmente por Cardiff (País de Gales), Manchester (Inglaterra), Londres (Inglaterra), Edimburgo (Escócia) e Dublin (Irlanda) em 2025, com um total de 14 apresentações, mas afirmou que tem “planos em andamento” para shows fora da Europa.

Em sua conta oficial no X, o Oasis publicou o vídeo de promoção da turnê de 2025 e animou os fãs. “É isso, está acontecendo.”

A banda comentou em seu site: “As armas se silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado”.

Os primeiros ingressos estarão à venda no Reino Unido às 9h (horário local) e, na Irlanda, às 8h (horário local), no próximo sábado (31).





A turnê em 2025 irá marcar o 30º aniversário do segundo álbum da banda, “(What’s the Story) Morning Glory?”, que incluiu os sucessos “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”.

A banda, que teve sua estreia em 1994 com “Definitely Maybe”, se separou em 2009 quando o guitarrista e compositor principal Noel Gallagher disse que não poderia mais trabalhar com Liam, o vocalista, após uma série de desentendimentos entre os dois.