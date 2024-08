Ônibus perde freio e atropela motociclistas e pedestres em Manaus

Um ônibus atropelou motocicletas e pedestres após o motorista perder o controle da direção do coletivo. O caso aconteceu na última sexta-feira (2), na zona leste de Manaus, no Amazonas. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do estado, o acidente de trânsito aconteceu nas proximidades da Pista da Raquete, no bairro Nova Vitória. Na ocasião, o ônibus ficou sem freio no momento em que descia uma ladeira, o que resultou no atropelamento das vítimas. O veículo só parou após colidir contra um caminhão-pipa que estava parado na via.

Populares chegaram a registrar o ocorrido. Nas imagens, que circulam pelas redes sociais, é possível acompanhar parte do tumulto, no qual algumas pessoas aparecem tentando ajudar algumas das vítimas que foram arrastadas no acidente.

Cerca de quatro viaturas foram encaminhadas ao local e prestaram os primeiros socorros aos feridos. De acordo com a corporação, ao todo, seis pessoas ficaram feridas. Duas delas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Não houve mortos na ocorrência.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também esteve no local auxiliando no atendimento.