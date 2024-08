Competidores do Nauas Combat participam de pesagem na ExpoJuruá

Com apoio do governo, competidores do Náuas Combat subiram na balança durante a cerimônia de pesagem na noite deste sábado, 3, na arena de rodeio da Arena do Juruá

Serão 11 lutas que acontecerão neste domingo, 4, às 19h30min no parque de exposições, no estádio Arena do Juruá. “Estou animado para esta luta, me preparei muito, é uma ótima oportunidade de mostrar meu talento”, disse animado o competidor Marcos Silva.

A Luta principal será na categoria peso pesado até 120kg, Disson Huanez do CT Jacaré Fight Team enfrentará o ex campeão Marcos Silva do CT Team Leão de Judá/CT Zifa.

“Os atletas bateram o peso, a luta está confirmada e as expectativas são ótimas. Os atletas se preparam por vários meses para chegar neste momento aptos, será, sem dúvida, um espetáculo de artes marciais”, explica Márcio Dana White, organizador do evento.

Lutas

1. Boxe Peso Combinado Até 64.5kg* Isaac Caveirão (Jacaré Fight Team) vs Javali o Porco Selvagem (CT Náuas)

2. MMA Peso Pena até 65.7kg Cauã Silva (Chute Boxe) vs Deusmar Júnior (Faraó GFTEAM)

3. MMA Peso galo até 61.2Kg Jonas Santos (Team Leão de Judá) vs Gean Boykan (Jacaré Fight)

4. MMA Peso Galo Até 61.2Kg Valendo o Título Geily Marques (CT Adrenalina) vs Bruna Nascimento (Jacaré Fight)

5. MMA Peso meio médio até 77.3kg Valendo o Título Ezequias Nascimento (Team Leão de Judá) vs Erivelton Souza (CT Nauás)

6. Kickboxing Peso Combinado Gabriel Bane (Índio Fight) vs Jeremias Huni Kuin (Índio Fight)

7. Boxe peso combinado 63.0kg Paulo Victor (Jacaré Light) vs Jhon Clei Araújo (CT Adrenalina)

8. MMA Peso Pena até 65.7kg Valendo o Título Francisco Barreto (Chute Boxe) vs Donny Olyver (CT Zifa)

9. Boxe Até 70.3kg Paulo Preto (Academia Vigor) vs Cleicimar Araújo (Adrenalina)

10. Boxe Peso Combinado até 82.5kg Victor Romero (CT Victor Romero) vs Elisson do Miritizal (Academia Vigor)

11. Boxe até 120.7kg Marcos Silva (Team Leão de Judá) vs Disson Huanez (Jacaré Fight).