Após pedidos na web, foto de Medina na Olimpíada vira capa de caderno; entenda

Após muitos pedidos de fãs, a foto icônica de Gabriel Medina na Olimpíada de Paris irá ganhar uma capa de caderno. Ao ser flagrado no ar durante uma competição de surfe, o registro do brasileiro também rendeu memes nas redes sociais.

Neste domingo (4), a Tilibra, que é uma marca brasileira de papelaria, anunciou que resolveu acatar as sugestões e que irá lançar um caderno com a icônica foto do surfista brasileiro.

“Foi aqui que pediram o caderno Tilibra do Gabriel Medina? Então já podem comemorar, porque é real! Agora só nos resta aguardar o ouro, que ele vem também!”, mencionaram em suas redes sociais, onde também compartilharam uma foto do resultado.

Além dos pedidos, a foto também gerou inúmeros memes no X, o antigo Twitter. Famosos como Zeca Pagodinho e Gustavo Mioto se imaginaram no clique e, por outro lado, internautas acrescentaram outros atletas no registro, para celebrar as vitórias do país.

Além dos competidores, incluídos na montagem sempre que uma nova medalha é conquistada, os atletas que protagonizam momentos históricos nos Jogos Olímpicos, também são dignos de um espaço no meme. Veja abaixo: